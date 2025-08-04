Шестерых сотрудников Иркутского авиазавода отправили под подписку о невыезде

Шестерым сотрудникам Иркутского авиационного завода, обвиняемым в связи с крушением самолета осенью 2022 года, избрали меру пресечения — подписку о невыезде. Об этом сообщили ТАСС в Восточном МСУТ СК России.

Авиакатастрофа произошла из-за того, что экипаж потерял способность управлять самолетом. Причина была в азоте, поступавшем из бортовой кислородной системы.

«В отношении шестерых работников Иркутского авиационного завода избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — уточнили в пресс-службе.

Их обвиняют в превышении должностных полномочий и халатности.

Самолет Су-30 упал на жилой дом в Иркутске 23 октября 2022 года. Трагедия произошла в микрорайоне Ново-Ленино. Борт принадлежал Иркутскому авиазаводу и летел без боекомплекта.

Ранее в Амурской области разбился пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавший из Хабаровска в Тынду. Предположительно, он потерпел крушение при заходе на посадку. На борту было 48 человек: 42 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли.