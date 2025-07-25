При крушении Ан-24 в Амурской области погибли двое иностранцев

В Амурской области при крушении Ан-24 погибли граждане Китая и Белоруссии. О подробностях трагедии сообщил российский МИД на официальном сайте .

Всего на борту разбившегося Ан-24 было 42 пассажира. Один из них оказался гражданином Китая. Второй был белорусом по национальности.

Российское внешнедипломатическое ведомство отчиталось о совместной работе с посольствами КНР и Белоруссии. МИД России также взаимодействует со структурами МЧС, Росавиации и региональными властями.

В Амурской области 24 июля разбился пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавший из Хабаровска в Тынду. Предположительно, он потерпел крушение при заходе на посадку.

На борту Ан-24 находились 48 человек — 42 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли. Бортовые самописцы самолета нашли, их переправят в Москву.