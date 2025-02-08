Шестерых человек спасли из горящего дома в Зюзино

Источник 360.ru: из горящего дома в Зюзино спасатели вывели шесть человек

Пожар разгорелся в одной из квартир на втором этаже многоэтажки на Балаклавском проспекте в Зюзино. Об этом 360.ru сообщил источник.

Спасатели, прибывшие на место ЧП, спасли шестерых человек со второго и третьего этажей здания. Еще 20 жильцов эвакуировались самостоятельно.

Пожар оперативно потушили. Подробности происшествия выясняются, информация о пострадавших не поступала.

Накануне вечером в квартире новостройки на Михалковской улице в Москве прогремел взрыв. Повреждения получили окна и перекрытия. Огонь был виден из окон второго этажа, задымление — с третьего по 28-й этажи здания.