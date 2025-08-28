Шесть поездов задержались в Самарской области из-за падения БПЛА

Под Самарой из-за падения БПЛА задержались шесть поездов и четыре электрички

В результате падения БПЛА в районе станции Кряж в Самарской области задерживаются шесть пассажирских поездов и четыре электрички. Об этом сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

«Из-за падения БПЛА в районе станции Кряж на участке Кряж — Липяги временно нарушена работа контактной сети», — заявили в компании.

Из-за происшествия в настоящее время в пути задерживаются шесть пассажирских и четыре пригородных поезда, максимальное время задержки составляет 2 часа 14 минут. Также три пригородных поезда отменили.

В КЖД подчеркнули, что железнодорожники делают все необходимое для сокращения времени отставания пассажирских поездов.

Ранее в четверг движение поездов также останавливалось в Волгоградской области, обломки БПЛА рухнули на станции Петров Вал. Движение уже восстановили, в пути задерживаются четыре поезда.