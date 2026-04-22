Шесть населенных пунктов отрезало от мира после обрушения трассы в Кузбассе

Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня ввели в Кемеровской области после обрушения участка трассы. Об этом в MAX сообщил губернатор Илья Середюк.

ЧП произошло на автомобильной дороге Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк. Из-за деформации трассы проезд к населенным пунктам Шарово, Сары-Чумыш, Бенжереп-2, Мунай, Урнас и Кандалеп оказался заблокирован.

«Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, у жителей есть запасы, организована медицинская помощь и связь, электроснабжение сохранено», — написал Середюк.

Предварительной причиной обвала стало повышенное водонасыщение грунтов, на участке уже работают специалисты.

«Ситуацию держу на контроле. Задача не только восстановить движение, но и обеспечить надежность участка на долгосрочную перспективу», — заключил глава региона.

Ранее в Астрахани перекрыли движение по мосту через Волгу из-за сдвига деформационных швов.