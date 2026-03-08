Шесть машин столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП: столкнулись шесть автомобилей. Об этом сообщил телеграм-канал «112» .

Авария произошла перед съездом на Третье транспортное кольцо (ТТК) в сторону Московской области. Среди участников ДТП — три машины такси. Автомобили получили серьезные механические повреждения. По предварительной информации, пострадавших нет.

Из-за аварии на трассе возникли затруднения, движение в сторону области ограничено: перекрыты две полосы. На месте работают экстренные службы и сотрудники ГАИ.

По предварительной информации, авария произошла по вине водителя BMW. Участниками ДТП стали автомобиль BMW, лифтбек Skoda, седан Toyota, кроссовер Chery и две Hyundai.

Накануне в аварии в Мордовии погибли актриса Екатерина Ведунова и ее 15-летняя дочь. В их машину врезался Renault с 77-летним водителем за рулем. Ведунова играла в сериалах «Склифосовский», «Универ. Новая общага», «СашаТаня», «Чернобыль».

