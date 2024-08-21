Шесть машин стали участниками ночной аварии на КАД в Петербурге
Массовая авария произошла ночью на КАД в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил 78.ru.
Как рассказало СМИ, перед съездом на Рабфаковскую улицу столкнулись сразу шесть автомобилей. Участники ДТП заняли несколько полос, из-за чего образовалась большая пробка.
Известно, что в результате аварии пострадал один человек. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
Из горящего дома в Чертанове спасли еще двоих жителей
«Заросли кустарником, траншеи осыпались». Генерал ВСУ — об укреплениях под Харьковом
Школьники из Мытищ смогут принять участие в викторинах в онлайн-формате
Движение на участке трассы М-5 «Урал» в поселке Октябрьском временно ограничат в октябре
Подмосковные компании получили 61 миллиард рублей льготных займов от ФРП России
Два лесных пожара потушили в Шатуре за сутки
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте