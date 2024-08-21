Шесть машин стали участниками ночной аварии на КАД в Петербурге

Массовая авария произошла ночью на КАД в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил 78.ru.

Как рассказало СМИ, перед съездом на Рабфаковскую улицу столкнулись сразу шесть автомобилей. Участники ДТП заняли несколько полос, из-за чего образовалась большая пробка.

Известно, что в результате аварии пострадал один человек. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

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