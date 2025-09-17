Шесть домов сгорели при крупном пожаре под Каменском Ростовской области

Слюсарь: в Ростовской области из-за ландшафтного пожара сгорели шесть домов

Серьезный ландшафтный пожар уничтожил шесть жилых домов в поселке Лиховском под Каменском Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале .

По его словам, возгорание началось около полудня и распространилось на жилые дома. Всего пострадали 13 домовладений, четыре из которых сгорели полностью.

Как уточнил Слюсарь, на месте работали 17 единиц техники и пожарные расчеты из нескольких городов региона. Огонь удалось ликвидировать к вечеру.

Важно, что в результате пожара никто не пострадал. Для помощи пострадавшим развернули пункт временного размещения в школе № 18.

Правоохранители выясняют причины возгорания. Основной версией считают неосторожное обращение с огнем.

Врио губернатора пообещал, что всех оставшихся без крова поддержат. Также власти ввели режим ЧС для организации выплат пострадавшим.

«Никого не оставим один на один с бедой!» — написал Слюсарь.

Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что возгорание охватило сухую траву на площади около 700 квадратных метров. Для тушения пламени задействовали 55 сотрудников экстренных