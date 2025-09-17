Пять домов получили повреждения из-за ландшафтного пожара в Ростовской области

В результате природного пожара в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области повреждения получили пять жилых домов и хозяйственное строение. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Согласно данным ведомства, возгорание охватило сухую растительность на площади около 700 квадратных метров. Для тушения пламени задействовали 55 сотрудников экстренных служб и 17 единиц специализированной техники. На сегодняшний день сведений о пострадавших не поступало.
