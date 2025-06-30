Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в ДТП в Алтайском крае

Трое детей и трое взрослых погибли при столкновении двух автомобилей в Шипуновском районе Алтайского края. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«Четверо, в том числе один ребенок, пострадали, они госпитализированы», — добавил собеседник информагентства.

По предварительным данным, которые привела пресс-служба регионального управления МВД, на 187-м километре трассы А-322 водитель Kia Forte выехал на встречную полосу и лоб в лоб врезался в Honda Odyssey.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и прокуратуры, выясняются причины и обстоятельства происшествия.

Ранее двое детей погибли в ДТП в Волгоградской области, когда Lada Vesta столкнулась с двумя грузовиками. По данным полиции, они ехали в машине без специальных детских кресел.