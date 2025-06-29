Двое детей погибли в ДТП с легковым автомобилем и фурами под Волгоградом

В Волгоградской области в аварии на трассе погибли двое детей. ДТП произошло в воскресенье около 19:00 в Михайловском районе. Столкнулись легковая Lada Vesta и два грузовика — КамАЗ и Volvo. Об этом сообщили в МВД региона .

«В результате ДТП погибли два ребенка — пассажиры легкового автомобиля: девочка 2015 года рождения и мальчик 2018 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.

По информации полиции, дети находились в легковой машине и не были пристегнуты в детских удерживающих устройствах.

Водителю легковушки Baic, на скорости влетевшей в столб на перекрестке Волжского бульвара, предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. В скором времени водитель предстанет перед судом, его отправили под стражу.