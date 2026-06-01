Шесть человек, в том числе дети, отравились угарным газом в Махачкале

В Кировском районе Махачкалы жители многоквартирного дома на улице Магомета Гаджиева пострадали от отравления угарным газом. Прокуратура Дагестана взяла на контроль установление обстоятельств случившегося, сообщила пресс-служба ведомства.

«По предварительным данным, 1 июня 2026 года в многоквартирном доме <...> несколько человек пострадали от отравления угарным газом. Им оказана медицинская помощь», — заявили в прокуратуре.

После проверки рассмотрят вопрос о внесении актов прокурорского реагирования.

В пресс-службе Минздрава Дагестана заявили, что жизни и здоровью пострадавших ничто не угрожает. Врачи оказали помощь шести пациентам, в том числе двум детям.

Несовершеннолетних отправили в Детскую республиканскую клиническую больницу. Лечение пострадавших лично контролирует врио министра здравоохранения республики Ярослав Глазов.

Ранее в Самаре жители многоэтажки отравились угарным газом. В результате ЧП погиб один человек.