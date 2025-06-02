Шесть человек спасли в Москве при пожаре в подземном паркинге

МЧС: при пожаре в подземном паркинге в Москве спасли шесть человек

В результате пожара в подземном паркинге в Москве спасли шесть человек. Об этом сообщила пресс-службе главка МЧС по столице.

ЧП произошло на Краснобогатырской улице, где на минус первом этаже подземного паркинга вспыхнули два автомобиля. Огнеборцы с помощью спасустройств спасли шесть человек.

На месте работали 30 сотрудников МЧС России и десять единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. Причина происшествия уточняется.

Ранее на парковке ЖК в Одинцове произошел пожар, который повредил три автомобиля. Очевидцы рассказывали 360.ru, что сначала вспыхнул синий BMW, потом огонь перешел на соседний Renault.

Прибывшие на место ЧП огнеборцы потушили огонь. По предварительным данным, огонь распространился из-за неисправной электрики. Никаких хлопков не было, машина «просто начала гореть».