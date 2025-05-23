Пожар, повредивший сразу три машины на парковке в Одинцове, сняли на видео

Очевидцы сняли видео с горящим BMW во дворе ЖК «Одинцово-1» в Подмосковье. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

«Я проснулась от звуков сигнализации около 05:00. Видимо, люди били по колесам машин, чтобы хозяева отогнали их на безопасное расстояние», — рассказала одна из свидетельниц произошедшего.

По ее словам, сначала загорелся синий BMW, потом огонь перекинулся на соседний Renault. Прибывшие на место ЧП пожарные потушили огонь.

«Кто-то говорит, что причиной была неисправная электрика», — отметила очевидица.

Как минимум три машины пострадали из-за возгорания автомобиля BMW в Одинцове. По словам очевидцев, никаких хлопков предварительно не было, машина «просто начала гореть».