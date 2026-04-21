Шесть человек пострадали во время землетрясения в Японии

Японский министр по чрезвычайным ситуациям Дзиро Акама заявил, что по меньшей мере шесть человек пострадали в результате мощного землетрясения магнитудой 7,7. Об этом сообщило агентство Kyodo .

Землетрясение произошло 20 апреля в Тихом океане к востоку от северо-восточного побережья Японии. Министр отметил, что у четверых пострадавших легкие травмы, у двух — тяжелые.

До этого сейсмологи Национального метеорологического управления призывали жителей префектур Иватэ, Аомори, Мияги и юга острова Хоккайдо эвакуироваться из-за угрозы цунами. Они предупредили, что волны могли достигнуть трех метров.

Ранее директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин успокоил россиян, сообщив, что вызванное землетрясением в Японии цунами не представляет угрозы для России.