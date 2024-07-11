Шесть человек пострадали в аварии с грузовиком и автобусом на Сахалине

На Сахалине в ДТП с грузовиком пострадали шесть человек

Фото: Freepik

Шесть человек получили ранения в ДТП с грузовиком около кладбища в Сахалинской области. Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.

«На автодороге Южно-Сахалинск — Корсаков в районе кладбища произошло столкновение грузовика с пассажирским автобусом», — написала пресс-служба.

На место ЧП отправили спасателей. По уточненной информации, в аварии пострадали шесть человек. Троих осмотрели врачи, они будут получать амбулаторное лечение. Еще троих отправили в больницу.

Ранее водитель грузовика пострадал в ДТП в Ижевске. По предварительным данным, авария произошла около дома № 7 по улице Маяковского. Шофер не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Его госпитализировали с различными травмами.

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