Водитель грузовика пострадал в ДТП в Ижевске

Грузовой автомобиль врезался в фонарный столб в городе Ижевске в Удмуртии. В результате аварии пострадал водитель, сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции.

По предварительным данным, ДТП произошло напротив дома № 7 по улице Маяковского. Водитель за рулем грузовой фуры MAN с полуприцепом не справился с управлением и врезался в столб.

Отмечается, что мужчину с различными травмами доставили в больницу.

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