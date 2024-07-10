Водитель грузовика пострадал в ДТП в Ижевске
Грузовой автомобиль врезался в фонарный столб в городе Ижевске в Удмуртии. В результате аварии пострадал водитель, сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции.
По предварительным данным, ДТП произошло напротив дома № 7 по улице Маяковского. Водитель за рулем грузовой фуры MAN с полуприцепом не справился с управлением и врезался в столб.
Отмечается, что мужчину с различными травмами доставили в больницу.
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