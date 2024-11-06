Шесть человек попали в больницу после побоища в ресторане в Кызыле

В Кызыле 6 человек попали в больницу после драки и стрельбы в ресторане

В ресторане «Столичный» в Кызыле произошла драка, в результате которой в больнице оказались шесть человек. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

В потасовке, по данным канала, участвовали борец Айдын Монгуш, отмечавший очередную награду, и депутат республиканского парламента Саян Ондар. Однако сам спортсмен в комментарии 360.ru опроверг эту информацию.

«Нет, я вообще не в курсе этого», — заявил он.

Пресс-служба Верховного хурала Тувы также сообщила, что не получала от правоохранительных органов никакой информации о происшествии.

Драка прекратилась после того, как кто-то выстрелил в ногу одному из участников потасовки из боевого пистолета, отметил «112». Четверых госпитализировали с ранениями и побоями, двое будут лечиться дома.

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