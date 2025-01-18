Шесть человек попали в больницу после ДТП с маршруткой под Тулой

МЧС: после ДТП с маршруткой на трассе Тула — Белев госпитализировали 6 человек

В Тульской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирской маршрутки. Пострадали 10 человек, сообщили в пресс-службе МЧС.

Транспортные средства столкнулись на 61-м километре автодороги Тула — Белев. В результате аварии шести пострадавшим потребовалась госпитализации, еще четырем медицинскую помощь оказали на месте.

В Москве 18 января на Автозаводской улице произошла массовая авария с участием четырех авто. В ней пострадали четверо. Из-за ДТП было затруднено движение по первой и второй полосе в сторону Тульской эстакады.