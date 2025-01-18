Источник 360.ru: в ДТП с 4 машинами на улице Автозаводской пострадали двое

Массовая авария произошла на улице Автозаводской в Москве, пострадали два человека. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

Всего в ДТП попали четыре машины, пострадали два человека. Их состояние уточняется.

Департамент транспорта Москвы в Telegram-канале уточнил, что движение в 1 и 2 полосе в сторону Тульской эстакады затруднено. Водителей попросили выбирать пути объезда места аварии.

Днем ранее пьяный водитель каршеринга в Москве устроил ДТП с автобусом.