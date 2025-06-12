Шесть человек погибли в ДТП в Иркутской области с участием самодельного трактора

В Иркутской области произошло ДПТ с участием отечественного автомобиля Lada Granta и самодельного мини-трактора. В аварии погибли шесть человек, сообщил источник 360.ru.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Аларском районе недалеко от населенного пункта Ныгда. По данным источника, пятеро человек скончались на месте, один — в карете скорой помощи. Детей среди погибших нет.

На месте происшествия работают оперативные службы. Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Автомобиль с дипломатическими номерами посольства Сьерра-Леоне врезался в пушку в патриотическом сквере в Москве. Машина серьезно пострадала, что говорит о высокой скорости в момент столкновения. В салоне авто находились два человека. Предварительно, водителю могло стать плохо прямо за рулем.

Госавтоинспекция объявила массовые проверки на дорогах России в праздничные и выходные дни с 12 по 15 июня. Особое внимание уделят пресечению фактов управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили «Известия».