Авто с дипномерами протаранило пушку в Москве

Источник 360.ru: автомобиль посольства Сьерра-Леоне врезался в пушку в Москве

В российской столице автомобиль протаранил артиллерийское орудие в патриотическом сквере. Источник 360.ru сообщил, что речь идет о машине с дипломатическими номерами Сьерра-Леоне.

Судя по кадрам видео, автомобиль серьезно пострадал. Это позволяет предположить, что двигался он на большой скорости — помят бампер и кузов.

На место ДТП уже прибыла полиция. На видео попал и момент опроса инспектором, как предполагается, водителя автомобиля.

Предварительно, ему могло стать плохо прямо за рулем. Известно, что незадолго до аварии мужчина заходил за фруктами в расположенный неподалеку магазин.

В салоне авто находились два человека. Машина при аварии вылетела за пределы дороги, пробила ограждение возле детского центра и торговой точки, после чего врезалась в пушку.

Ранее грузовик со спиртным опрокинулся на ЦКАД в Наро-Фоминском городском округе.