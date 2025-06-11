Авто с дипномерами протаранило пушку в Москве
Источник 360.ru: автомобиль посольства Сьерра-Леоне врезался в пушку в Москве
В российской столице автомобиль протаранил артиллерийское орудие в патриотическом сквере. Источник 360.ru сообщил, что речь идет о машине с дипломатическими номерами Сьерра-Леоне.
Судя по кадрам видео, автомобиль серьезно пострадал. Это позволяет предположить, что двигался он на большой скорости — помят бампер и кузов.
На место ДТП уже прибыла полиция. На видео попал и момент опроса инспектором, как предполагается, водителя автомобиля.
Предварительно, ему могло стать плохо прямо за рулем. Известно, что незадолго до аварии мужчина заходил за фруктами в расположенный неподалеку магазин.
В салоне авто находились два человека. Машина при аварии вылетела за пределы дороги, пробила ограждение возле детского центра и торговой точки, после чего врезалась в пушку.
Ранее грузовик со спиртным опрокинулся на ЦКАД в Наро-Фоминском городском округе.