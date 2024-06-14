Два человека, в том числе девочка-подросток, пострадали в ДТП в Петербурге

Авария с двумя постадавшими произошла накануне в Красносельском районе Петербурга. Об этом написал «Петербургский дневник» со ссылкой пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
На перекрестке проспекта Ленина и улицы Массальского столкнулись автомобили Skoda Rapid and Hyundai. В результате ДТП первая иномарка вылетела на тротуар.
У двух пассажиров Skoda Rapid — 36-летней женщины и 16-летней девочки — медики зафиксировали ушибы груди и головы. От госпитализации пострадавшие отказались. Сейчас выясняются подробности происшествия.