Шесть человек погибли в ДТП с иномарками на новосибирской трассе

Смертельная авария с участием двух машин произошла в Советском районе. Жертвами ДТП стали четверо взрослых и двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По информации ведомства, на дороге столкнулись две иномарки — Toyota Ipsum и Mercedes-Benz Gelandewagen. На месте аварии погибли шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Предварительно установлено, Mercedes столкнулся с Toyota, когда та совершала поворот налево в сторону поселка Элитного. В результате происшествия водитель и все пассажиры второго автомобиля, в том числе дети 2020 и 2021 годов рождения, скончались.

Предполагаемого виновника ДТП в Новосибирске уже задержали. Правоохранители доставили 39-летнего мужчину в отдел полиции. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

