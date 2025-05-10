Шесть человек погибли в ДТП с автобусом, грузовиком и легковушкой в Турции

В ДТП с автобусом, самосвалом и легковушкой в Чанаккале погибли 6 человек

В Турции в аварию попали груженный бревнами грузовик, легковой автомобиль и туристический автобус. В результате столкновения погибли шесть человек, сообщил портал Haberaktuel .

ЧП произошло возле заправочной станции на трассе Айваджик — Эзине в районе Эзине города Чанаккале. Пассажирский автобус, принадлежащий туристической компании Truva Turizm, столкнулся с груженым лесовозом, а затем машины зацепили двигавшийся параллельно легковой автомобиль.

В результате столкновения выпавшие из грузовика на дорогу бревна полностью перекрыли дорогу. Пока неизвестно, что именно стало причиной аварии, но власти не исключают, что она произошла от высокой скорости или потери управления.

На место происшествия немедленно выехали жандармерия, полиция, пожарные и медицинские бригады. По предварительным данным, погибли шесть человек и еще 18 пострадали, это число может увеличиться. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.