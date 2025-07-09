Шесть автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы

Шесть автомобилей столкнулись на Рязанском проспекте в Москве. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

По его информации, из-за ДТП пришлось перекрыть четыре полосы — по две в каждую сторону. Среди столкнувшихся — два автомобиля Mercedes, по одному Kia, Renault, Nissan и Toyota. Как минимум одна из этих машин работает в такси, пострадал ее водитель, которого с черепно-мозговой травмой госпитализировали в 13-ю городскую больницу.

Что стало причиной аварии и кто в ней виноват, предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

В начале июля оказались перекрыты две полосы движения на МКАД из-за столкновения двух грузовых автомобилей. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель цементовоза, зацепивший другую машину. Никто не пострадал.