Шереметьевские таможенники нашли 12 редких православных икон в багаже иностранца

В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни нашли у грека, прибывшего из Белграда, 12 икон без декларации. Их стоимость оценили в 1,3 миллиона рублей.

Инспекторы задержали мужчину в «зеленом» коридоре во время выборочной проверки. Они обнаружили запрещенные предметы в чемодане пассажира среди личных вещей. Мужчина объяснил, что купил их на родине за 2,8 тысячи евро.

«По заключению таможенного эксперта, иконы относятся к началу XXI века, изготовлены из дерева с покрытием из левкаса, темперы и золочения», — сообщили в пресс-службе ФТС.

Среди них «Богородица Портаитисса», «Святой Николай Чудотворец», «Богородица Скоропослушница», «Великомученик Пантелеймон», «Святой Георгий Победоносец».