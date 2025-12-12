Шереметьевские таможенники нашли 12 редких православных икон в багаже иностранца
В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни нашли у грека, прибывшего из Белграда, 12 икон без декларации. Их стоимость оценили в 1,3 миллиона рублей.
Инспекторы задержали мужчину в «зеленом» коридоре во время выборочной проверки. Они обнаружили запрещенные предметы в чемодане пассажира среди личных вещей. Мужчина объяснил, что купил их на родине за 2,8 тысячи евро.
«По заключению таможенного эксперта, иконы относятся к началу XXI века, изготовлены из дерева с покрытием из левкаса, темперы и золочения», — сообщили в пресс-службе ФТС.
Среди них «Богородица Портаитисса», «Святой Николай Чудотворец», «Богородица Скоропослушница», «Великомученик Пантелеймон», «Святой Георгий Победоносец».
Мужчина получил административный штраф по статье «незадекларированный товар». Размер штрафа составил 682 тысячи рублей, что равняется половине стоимости товара.
Ранее алтайские таможенники обнаружили в багаже женщины, прибывшей из Вьетнама, необычный сувенир — «змеиное вино». В бутылке находилась редкая кобра и корень растения.