Шаверма с человеческой кожей. Чесавшую пятки на работе сотрудницу кафе сняли на видео

В Ленинградской области посетитель кафе быстрого питания снял на видео неприятную сцену с одной из сотрудниц кафе. Видео опубликовал Telegram-канал «Флэш Питер» , оно быстро стало вирусным в интернете.

На кадрах видно, как сотрудница кафе соскребает кожу с голой пятки, а потом идет на свое рабочее место — делать шаверму.

Посетители в шоке и считают, что в еду могли попасть кожные чешуйки. В комментариях начали требовать отстранить работницу и провести проверку самого кафе.

В паблике пишут, что делом заинтересовался Роспотребнадзор, но официальной реакции от ведомства не поступало.

Еще одна неприятная история произошла в одном из ресторанов сети «Вкусно — и точка». В Каменске сотрудник плевал в бургеры посетителей, его снял на камеру очевидец. Молодого человека, портившего блюда посетителей, уволили.