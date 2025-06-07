«Шансов на спасение не было». Сбежавший в аэропорту Пулково джек-рассел-терьер умер

Сбежавший в аэропорту Пулково джек-рассел-терьер по кличке Малыш погиб под колесами автомобиля. Об этом 360.ru сообщила хозяйка собаки.

«Все утро проводили поиски. Нашли. Малыш уже умер. Его сбила машина, мы были в трех минутах от него. Когда нашли, шансов на спасение не было», — рассказала она.

Волонтеры Петербурга два дня искали сбежавшего в аэропорту Пулково джек-рассел-терьера. В субботу, 7 июня, собаку заметили у ЗСД.

Пес сбежал, когда его переноску ставили на погрузчик в багажном отделении. Хозяйка вспомнила, что перед вылетом из Новосибирска сотрудники аэропорта тщательно осмотрели клетку и она была в порядке.

Женщина добавила, что Малыш провел около получаса на территории аэропорта, но никто не пытался его поймать. Только благодаря усилиям волонтеров удалось найти записи с видеокамер. Люди видели собаку, гуляющую по ЗСД.

Ранее зоопсихолог Александр Малиновский напомнил: прежде чем взять с собой в полет собаку или кошку, необходимо ознакомиться с условиями, которые предоставляют авиакомпании для транспортировки животных, поскольку у каждой из них могут быть свои требования.