Шахта лифта обрушилась в центре Москвы во время демонтажных работ

Источник 360.ru: в Милютинском переулке в Москве рухнула лифтовая шахта

Фото: РИА «Новости»

Лифтовая шахта обрушилась в одном из домов в центре столицы. ЧП произошло на пересечении Милютинского и Боброва переулков во время строительных работ. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, обращение поступило в 16:52. Источник добавил, что лифтовая шахта упала во внутреннем дворе во время выполнения работ по демонтажу.

По данным пресс-службы Следственного комитета по Москве, из-за обрушения никто не пострадал, специалисты проводят осмотр места происшествия.

Telegram-канал Baza заявил, что ЧП произошло в переулке Боброва. Авторы прикрепили к посту видеозапись с последствиями обрушения шахты. В канале добавили, что пострадал человек — на кадрах видно, как один мужчина держался за голову, у него шла кровь.

Ранее группа строителей получила травмы в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Опалубка не выдержала и рухнула на рабочих на стройплощадке. В результате пострадали четыре человека, их направили в медучреждения.

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