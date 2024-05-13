Группа рабочих пострадала из-за обрушения на стройке в Петербурге | 360°

Происшествия 13 мая 2024, 00:53 Группа рабочих пострадала из-за обрушения на стройке в Петербурге Четыре строителя получили травмы при обрушении опалубки на стройке в Петербурге РИА «Новости»

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Опалубка обрушилась на бригаду рабочих на строительной площадке в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Травмы получили четыре человека, сообщила пресс-служба районной администрации.

ЧП произошло в воскресенье вечером на Камероновской улице.

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«По информации застройщика, при устройстве перекрытия над вторым этажом не выдержала часть опалубки. Пострадавших направили в медицинские учреждения», — отметили в сообщении.

Конструкции здания не обрушились. Сейчас на объекте находятся представители застройщика. Причины произошедшего выясняются.

Ранее двое рабочих провалились в котлован на стройке в Бутырском районе Москвы. Их засыпало землей в пятиметровой яме. Строители смогли вытащить одного пострадавшего до приезда спасателей.