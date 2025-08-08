Сгоревшие дотла гаражи на улице Маршала Захарова в Москве сняли на видео

Огонь охватил порядка десяти гаражей в районе Орехово-Борисово Южное. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Спасатели уже ликвидировал пожар. В распоряжении 360.ru появились фото и видео последствий происшествия.

«Сгорели пять машин и один мотоцикл», — подчеркнул он.

ЧП произошло на улице Маршала Захарова, со стороны Борисовских прудов. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

По словам одного из очевидцев, огонь разгорелся примерно в 4:15. Всего на этой территории находятся более 20 гаражей.

«У меня нет там машины, относительно далеко нахожусь. Ощутил запах и выглянул в окно», — отметил мужчина.

На месте ЧП, добавил он, работали более семи пожарных расчетов.

