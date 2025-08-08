Сгоревшие дотла гаражи на улице Маршала Захарова в Москве сняли на видео
Огонь охватил порядка десяти гаражей в районе Орехово-Борисово Южное. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
ЧП произошло на улице Маршала Захарова, со стороны Борисовских прудов. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
«Сгорели пять машин и один мотоцикл», — подчеркнул он.
Спасатели уже ликвидировал пожар. В распоряжении 360.ru появились фото и видео последствий происшествия.
По словам одного из очевидцев, огонь разгорелся примерно в 4:15. Всего на этой территории находятся более 20 гаражей.
«У меня нет там машины, относительно далеко нахожусь. Ощутил запах и выглянул в окно», — отметил мужчина.
На месте ЧП, добавил он, работали более семи пожарных расчетов.
Ранее мощный пожар вспыхнул в двухэтажном заброшенном здании в петербургском поселке Лисий Нос. Пламя перешло на старые автопокрышки и накопившиеся отходы, что затруднило работу спасателям.
Они потратили на тушение пожара более пяти часов, площадь возгорания составила 600 квадратных метров.