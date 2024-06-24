Сгоревшее здание во Фрязине сдавали арендаторам
Прокуратура проверит соблюдение норм безопасности в сгоревшем здании в Фрязине
Сгоревшее девятиэтажное здание во Фрязине собственник сдавал арендаторам. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
«Установлено, что здание находится в частной собственности, его помещения сдавались различным арендаторам», — отметили в ведомстве.
Проверкой и правовой оценкой соблюдения арендаторами и собственником требований законодательства об охране труда и пожарной безопасности помещений сгоревшего сооружения займется Щелковская городская прокуратура.
По словам одного из арендаторов, в здании, предположительно, отсутствовали системы противопожарной безопасности.
В результате ЧП погибли два человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело.