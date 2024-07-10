Сгорел заживо. На Кубани водитель «Лады Калины» погиб в страшной аварии

Мужчина заживо сгорел в «Ладе Калине» после столкновения с КамАЗом

Фото: РИА «Новости»

Мужчина 1995 года рождения погиб в страшном ДТП на Кубани. Об аварии сообщила пресс-служба ГУ МВД Краснодарского края.

Автомобиль «Лада Калина» загорелся после столкновения с КамАЗом. Водитель легковушки вылетел на встречку, когда двигался в сторону Армавира.

В результате аварии оба транспортных средства загорелись. Водитель «Камаза» остался жив, а второй участник ДТП сгорел заживо.

Ранее в Удмуртии два человека погибли после столкновения легкового автомобиля и автобуса. Последний следовал из Ижевска в Пермь, в салоне находились 45 пассажиров.

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