Автомобиль «Лада Калина» загорелся после столкновения с КамАЗом. Водитель легковушки вылетел на встречку, когда двигался в сторону Армавира.
В результате аварии оба транспортных средства загорелись. Водитель «Камаза» остался жив, а второй участник ДТП сгорел заживо.
Ранее в Удмуртии два человека погибли после столкновения легкового автомобиля и автобуса. Последний следовал из Ижевска в Пермь, в салоне находились 45 пассажиров.
Автомобиль влетел в стену дома в центре Москвы
Стало известно, когда «Реал» презентует Мбаппе в качестве нового игрока клуба
Стало известно, какую взятку получил главный кадровик Минобороны
В России объявили в розыск экс-президента харьковского «Металлиста»
«Довольно устаревшие». Депутат ГД высказался о поставках F-16 на Украину
Сгорел заживо. На Кубани водитель «Лады Калины» погиб в страшной аварии
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте