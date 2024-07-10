Два человека погибли в ДТП с участием автобуса в Удмуртии

Два человека погибли и 22 пострадали в ДТП с автобусом в Удмуртии

Два человека погибли, 22, в том числе трое детей, пострадали в результате ДТП с легковым автомобилем и автобусом в Воткинском районе Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Бригады скорой помощи доставили пострадавших в Воткинскую городскую больницу, решается вопрос о госпитализации.

Следственный комитет проводит доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным ведомства, автобус следовал из Ижевска в Пермь, в салоне находились 45 пассажиров.

Республиканская прокуратура сообщила, что, по предварительной информации, столкновение произошло из-за водителя легкового автомобиля, выехавшего на встречную полосу. Надзорный орган проведет проверку соблюдения требований безопасности ПДД.

В понедельник 17 человек пострадали из-за столкновения микроавтобуса и грузовика в Красноярском крае.