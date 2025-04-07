Сеть кальянных закрыли в Санкт-Петербурге за многочисленные нарушения

Сотрудники УЭБиПК закрыли сеть кальянных в Санкт-Петербурге, на которую жаловались клиенты. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МВД.

Исследовав заведения в трех районах города, полицейские изъяли свыше тысячи бутылок спиртного, которое продавали без лицензий, 174 коробки немаркированного табака для кальяна и курительных смесей, а также деньги, документы и гаджеты.

Алкоголь и табак проверят на контрафактность. Кроме того, среди персонала кальянных оказались 16 мигрантов без регистрации.

Двоих организаторов бизнеса — 40-летнего петербуржца и 31-летнего жителя Ленинградской области — задержали и отправили под подписку о невыезде.