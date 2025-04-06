Серийного насильника задержали в Москве за растление подростка

В столичном районе Внуково задержали серийного насильника Юрия Логина, когда он пытался совратить подростка, сообщил источник РЕН ТВ . Маньяк заманил мальчика в квартиру, но его друг успел вызвать полицию и спас юношу.

«Недавно Юрий вышел из тюрьмы и опять принялся за старое: он был под надзором, приходил отмечался, и ночью его тоже проверяли», — сказал источник.

В период с 2004 по 2007 год в столице действовала преступная организация, возглавляемая Логиным. Маньяки знакомились с потенциальными жертвами, подсыпали им в напитки психотропные вещества, после чего отвозили в гараж, где в течение нескольких дней подвергали насилию, снимая происходящее на видео.

Ранее «битцевский маньяк» заявил, что готов признаться еще в 11 убийствах. С 2008 года Александр Пичушкин отбывает наказание в колонии особого режима для пожизненно осужденных «Полярная сова».