«Битцевский маньяк» заявил, что готов признаться еще в 11 убийствах

Александр Пичушкин, известный как «битцевский маньяк», спустя 17 лет, проведенных в колонии для пожизненно осужденных, заявил о готовности дать показания по делу еще об 11 нераскрытых убийствах. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний России.

«Пичушкин заявил о готовности дачи признательных показаний о совершении им 11 убийств мужчин и женщин в районе Северное Бутово Москвы», — уточнили во ФСИН.

С 2008 года Пичушкин отбывает наказание в колонии особого режима для пожизненно осужденных «Полярная сова», расположенной в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Его задержали в 2006 году после того, как почти год длились поиски серийного убийцы, совершавшего преступления в Битцевском парке. Суд признал Пичушкина виновным в 48 убийствах и трех покушениях на убийство.

Пичушкин нападал преимущественно на мужчин, но среди его жертв были и три женщины. Преступления он совершал в период с 1992 по 2006 год, обычно убивая своих жертв ударом тупым предметом по голове.

Ранее стало известно, что пожизненно осужденного петербургского маньяка Максима Петрова могут выпустить по УДО в ближайшее время. «Доктор Смерть» вводил пенсионерам, нуждающимся в медицинской помощи, инъекции снотворного и грабил их, оставляя в живых. Однако в 1999 году он совершил свое первое убийство, когда дочь одного из пациентов застала его на месте преступления.