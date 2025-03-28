Серия взрывов прогремела в Энгельсе

Жители Энгельса Саратовской области рассказали, что над городом прогремела серия взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

«Несколько взрывов прогремели над Энгельсом. Сработала система ПВО. Предварительно, ВСУ пытаются атаковать местный НПЗ», — уточнили авторы канала.

По словам очевидцев, прозвучали как минимум четыре взрыва. Их услышали около четырех часов утра. В небе были яркие вспышки.

Официальная информация о пострадавших и разрушениях пока отсутствует.

До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил, что Минобороны России предупреждало об угрозе атаки беспилотников. По его словам, все экстренные службы привели в полную готовность, локально работали системы оповещения.

Ранее украинские боевики попытались атаковать нефтебазу в Энгельсе. По данным оборонного ведомства, 20 марта над регионом сбили 54 дронов ВСУ.