«Сердце рвет»: семьям жертв взрыва на заводе в Копейске начали выдавать справки о смерти

Близкие жертв взрыва на заводе в Копейске начали получать справки о смерти

В Копейске в Челябинской области официально завершили опознание всех 23 погибших при взрыве на заводе «Пластмасс». Об этом сообщил KP.RU со ссылкой на главу города Светлану Логанову.

В первые дни после ЧП опознали 11 человек, для остальных 12 потребовалась генетическая экспертиза, результаты которой пришли только в конце ноября.

«В пятницу, 28 ноября, следственный комитет дал информацию, что все идентифицированы. С понедельника, 1 декабря, их родственники получают справки о смерти», — сказала Логанова.

Глава Копейска добавила, что к годовщине случившегося на памятной аллее в поселке Горняк установят стелу с именами всех погибших.

«Вопрос того, как это будет выглядеть, мы пообсуждаем, когда боль немного утихнет», — добавила глава города.

Пока родные погибших еще пытаются смириться с утратой. Они надеются, что правоохранители установят виновных в случившемся.

«Кто вернет нам нашу любимую сестренку? Мы не можем найти себе места, а наша мама сердце рвет. <…> Неужели никого виновного не найдут?» — написала родственница одной из погибших.

Взрыв на заводе прогремел 22 октября. Вслед за ним начался пожар, после которого раздался еще один взрыв. Причиной стало нарушение требований техники безопасности.