Семьи погибших при взрыве в Копейске получат по 10 миллионов рублей

Предприятие в Копейске, на котором прогремел взрыв, выплатит семьям погибших по 10 миллионов рублей, а пострадавшим — от миллиона до двух в зависимости от тяжести травм. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По его словам, подтвердилась гибель 12 человек, еще 11 остаются пропавшими без вести. Пострадали 29 человек, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв прогремел вечером 22 октября, после этого начался пожар. Основная версия произошедшего — нарушение техники безопасности на производстве. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Сегодня в Челябинской области траур по погибшим. Приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовали отменить развлекательные мероприятия.