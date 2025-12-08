Бойца ММА отправили под стражу за спарринг с памятником

Суд арестовал бойца ММА Заура Исмаилова, устроившего спарринг с памятником сотрудникам МЧС на Кременчугской улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Сам 39-летний мужчина возражал против такой меры пресечения.

Исмаилов опубликовал видео со своими действиями 5 декабря, но после лавины критики его удалил. Однако Следственный комитет успел обратить на него внимание и возбудил уголовное дело об осквернении памятника людям, защищавшим Отечество. Дело взял на контроль лично глава ведомства Александр Бастрыкин.

На допросе боец признал вину.

Ранее в Тынде женщина в окровавленной маске осквернила памятник участникам специальной военной операции. По словам местных жителей, она часто приходит к мемориалу. Вероятно, женщина психически больна.