Как сквозь землю провалились: в поисках Усольцевых проверили более 9 кв. километров тайги

Спасатели, сотрудники полиции и Следственного комитета проверили более девяти километров тайги в поисках исчезнувшей семьи Усольцевых. Об этом со ссылкой на профессиональное аварийно-спасательное формирование Красноярского края «Спасатель» сообщил ТАСС .

Усольцевы пропали 28 сентября во время похода в Партизанском районе. Несмотря на многодневные поиски, их до сих пор не обнаружили.

По одной из версий, главе семьи стало плохо во время похода, а его жена и ребенок не смогли выйти из леса сами. Также правоохранители не исключают, что путешественники заблудились в тайге после встречи с медведем. Спасатели и сотрудники полиции допускают, что семье удалось сделать укрытие, в котором они ожидают помощи.

Неподалеку от начала похода следователи нашли машину Усольцевых. В автомобиле не было туристического снаряжения, сами путешественники отправились на маршрут в легкой одежде. В последний раз сигнал от телефона главы семьи зафиксировали в семи километрах от поселка Кутурчин.

Ранее волонтер опроверг сообщения о том, что спасатели нашли рюкзак, принадлежавший семье. Он уточнил, что фейк об обнаруженных вещах разместили в Сетях для кликбейта.