Семью Усольцевых снова будут искать в тайге Красноярского края

Поиски семьи Усольцевых возобновят в конце мая — начале июня. Об этом депутат Законодательного собрания Красноярского края и турист Алексей Кулеш рассказал aif.ru .

«Пока планы начать поиски в конце мая — начале июня. Снег в тайге еще лежит, а медведи уже проснулись. Хищники никуда не уйдут, просто их нужно учитывать при поиске», — сказал Кулеш.

По его словам, к работам снова привлекут волонтеров. Участники, вероятно, обследуют тот же квадрат в Партизанском районе, где искали пропавших ранее.

Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочь пропали 28 сентября 2025 года в тайге у поселка Кутурчин. После этого семью пытались найти в Партизанском районе, однако результата поиски не принесли.