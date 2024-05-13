«Семью убьют, меня убьют». Главе ФПБК Бородину поступили угрозы от ГУР Минобороны Украины | 360°

Эксклюзив 13 мая 2024, 18:42 «Семью убьют, меня убьют». Главе ФПБК Бородину поступили угрозы от ГУР Минобороны Украины Глава ФПБК Бородин сообщил, что ГУР Минобороны Украины пригрозило ему убийством

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Главное управление разведки Минобороны Украины пригрозило главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталию Бородину убийством. У личного авто политика проткнули колеса. Об этом Бородин рассказал в комментарии 360.ru.

ГУР терроризирует главу ФПБК уже полгода.

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«Вчера вот писали, что <…> придут домой, семью убьют, меня убьют, всех убьют. У них был „проект Татарский“ (военкор Владлен — прим. ред.), Дугина (журналистка Дарья — прим. ред.), теперь я вот у них проектом стал, такая история», — поделился Бородин.

Накануне представители ГУР заявили, что знают, где работает политик, и следят за ним.

«Будь аккуратен, ходи, оглядывайся, мы за тобой наблюдаем», — привел их слова Бородин.

Он поделился аудиозаписью, которую ему прислали сотрудники украинского ГУР.

«Не знаю почему, но ты мне понравился с самого начала. Я думаю, вот таких, как ты <…> изначально надо вычищать было. То есть кто-то на себя взял Татарского, кто-то на себя взял Дугина, его дочку, а ты мне понравился», — сказал мужчина на записи.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* ранее пригрозил России «новыми сюрпризами» в Крыму. Такие заявления — форменный нацизм, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

* внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов