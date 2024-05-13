«Семью убьют, меня убьют». Главе ФПБК Бородину поступили угрозы от ГУР Минобороны Украины | 360°

13 мая 2024, 18:42
«Семью убьют, меня убьют». Главе ФПБК Бородину поступили угрозы от ГУР Минобороны Украины
Глава ФПБК Бородин сообщил, что ГУР Минобороны Украины пригрозило ему убийством
Главное управление разведки Минобороны Украины пригрозило главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталию Бородину убийством. У личного авто политика проткнули колеса. Об этом Бородин рассказал в комментарии 360.ru.
ГУР терроризирует главу ФПБК уже полгода.
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«Вчера вот писали, что <…> придут домой, семью убьют, меня убьют, всех убьют. У них был „проект Татарский“ (военкор Владлен — прим. ред.), Дугина (журналистка Дарья — прим. ред.), теперь я вот у них проектом стал, такая история», — поделился Бородин.
Накануне представители ГУР заявили, что знают, где работает политик, и следят за ним.
«Будь аккуратен, ходи, оглядывайся, мы за тобой наблюдаем», — привел их слова Бородин.
Он поделился аудиозаписью, которую ему прислали сотрудники украинского ГУР.
«Не знаю почему, но ты мне понравился с самого начала. Я думаю, вот таких, как ты <…> изначально надо вычищать было. То есть кто-то на себя взял Татарского, кто-то на себя взял Дугина, его дочку, а ты мне понравился», — сказал мужчина на записи.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* ранее пригрозил России «новыми сюрпризами» в Крыму. Такие заявления — форменный нацизм, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
* внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов
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Семья
Россия
Украина
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