Семью с четырьмя детьми спасли с заснеженной дороги на Ямале

В Надымском районе семья с четырьмя детьми призвала на помощь из-за сломанного снегохода. Спасатели отыскали их и передали родственникам, сообщила пресс-служба департамента гражданской защиты Ямало-Ненецкого автономного округа.

Поисково-спасательный отряд «Ямалспас» получил информацию о сломавшемся снегоход возле дороги Надым — Саолехард. Требовалась эвакуировать шесть человек, в том числе четырех детей. Работу осложняла плохая погода.

Спасатели на снегоходах и вездеходе «Трекол» выехал к месту поломки и нашли семью. Медпомощь не понадобилась, от эвакуации заявители тоже отказались — к тому времени за ними приехали родственники.

