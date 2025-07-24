Семьям погибших в крушении Ан-24 выплатят по миллиону рублей

Семьям каждого из погибших в авиакатастрофе с самолетом Ан-24 в Хабаровском крае выплатят по миллиону рублей. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Дмитрий Демешин.

Он добавил, что в связи с крушением в Хабаровском крае с завтрашнего дня объявят трехдневный траур. В связи с авиакатастрофой заработал краевой штаб. В Тынду также приедет министр транспорта и дорожного хозяйства края Константин Кравцов.

«Родственникам погибших в авиакатастрофе, пожелавшим выехать на место трагедии, окажем все необходимое содействие и оплатим проезд», — подчеркнул Демешин.

Самолет Ан-24 упал около Тынды 24 июля. В результате ЧП погибли все находящиеся на борту люди: шесть членов экипажа и 43 пассажира, включая пятерых детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Перед крушением самолет исчез с радаров после захода на второй круг для посадки в аэропорту.