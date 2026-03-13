Семья утонула, спасая унесенных волной в океан возлюбленных

В чилийском городе Альгарробо четыре человека погибли, пытаясь спасти девушку, унесенную волной в Тихий океан. Об этом сообщило издание The Sun .

Вечером 9 марта 26-летняя Патрисия дель Пилар Белло Лабе гуляла на набережной вместе со своим молодым человеком Фелипе Эрнандесом Бустосом. Неожиданно сильная волна сбила ее с ног и унесла в океан. Мужчина бросился за ней, чтобы спасти, но и сам начал тонуть.

Попавшую в передрягу пару заметил с берега чилийский блогер Бен Роберт Вуд и члены его семьи. Он вместе со своим 77-летним отцом и его 47-летней девушкой поспешил на помощь молодым людям, но они не справились со стихией и утонули. Выжил только парень Патрисии, которого вытащили из воды военнослужащие ВМС.

Прошлой осенью россиянин погиб на вьетнамском курорте. Мужчина купался с женой и дочерью, но мощным подводным течением их отнесло в океан. Спасатели поспешили на помощь и доставили их на берег, но мужчина не выжил.