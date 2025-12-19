Семья сорвала рейс до Лондона из-за мертвой родственницы

Семья села в самолет авиакомпании EasyJet с телом родственницы. После этого вылет задержали на 12 часов, сообщило издание Daily Mail.

Пять родственников прошли регистрацию на рейс из испанского города Малаги до Лондона. Среди них была 89-летняя женщина, которую завезли в салон самолета на инвалидной коляске.

Когда работники у выхода на посадку заметили плохое состояние пожилой женщины, семья убедила их, что она просто устала. Экипаж самолета начал выруливать на взлетно-посадочную полосу, однако ему пришлось резко остановиться из-за информации, что женщина умерла.

Позже в авиакомпании EasyJet заявили, что у пенсионерки была справка, подтверждающая, что она может лететь. К тому же, во время посадки женщина была жива.

Летевший из США лайнер ранее экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево. На его борту умер американец, которому резко стало плохо.