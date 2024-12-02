Американец умер во время полета из США в Индию

Летевший из США самолет авиакомпании Air India приземлилсяв аэропорту Шереметьево из-за американца, которому резко стало плохо. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным авторов, 60-летний мужчина почувствовал резкое недомогание во время полета из Нью-Йорка в Дели. Бортпроводники в течение нескольких часов пытались его реанимировать, однако американец скончался до приземления борта в московском аэропорту.

Поднявшиеся на борт врачи констатировали смерть пассажира. Основной причиной ухода из жизни рассматривается сердечный приступ, также не исключается возможность отравления. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В сентябре самолет, летевший из Москвы в Екатеринбург, экстренно сел в Казани из-за ухудшения состояния здоровья одной из пассажирок. Женщина умерла до прибытия медиков.